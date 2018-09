POL-MFR: (1335) Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Fürth

Fürth (ots) - Bereits am 29.08.2018 kam es in der Fürther Südstadt zu einem Überfall in einer Wohnung, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Inzwischen ermittelte die Fürther Kriminalpolizei zwei Tatverdächtige; ein Beschuldigter ist derzeit noch flüchtig.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hielten sich in einer Wohnung in der Herrnstraße zwei Männer auf, die offenbar aus geschäftlichen Gründen in Fürth verweilten. Gegen 09:15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür. Als sie geöffnet wurde, drangen plötzlich drei Unbekannte ein und gaben sich als Polizeibeamte aus. Da das Auftreten des Trios wenig glaubhaft war, entwickelte sich eine Rangelei, in deren Verlauf eine bis dahin unbekannte Frau einen Rucksack, in dem ein hoher Bargeldbetrag lag, an sich nahm und im Anschluss daran mit einem Komplizen aus der Wohnung flüchtete. Im laufenden Handgemenge kam es zum Einsatz von Pfefferspray und einer Schreckschusswaffe. Ein dritter Tatverdächtiger (29) wurde von den anwesenden Geschäftsleuten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Alle drei Beteiligte mussten auf Grund ihrer Verletzungen in einem Klinikum behandelt werden.

Inzwischen gelang es den Fürther Kriminalbeamten, die flüchtige Frau (29) zu ermitteln und festzunehmen. Sowohl gegen sie als auch gegen den am 29.08.2018 festgenommenen Mittatverdächtigen erließ ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Haftbefehl.

Der noch flüchtige Komplize wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 - 35 Jahre alt, ca. 170 - 170 cm groß und schlank, Vollbart, auffälliger Dutt. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans und einem beigen Pullover.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333.

Bert Rauenbusch/n

