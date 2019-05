Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: BTM - Vortest verläuft positiv auf Kokain

Olpe/Drolshagen (ots)

Am Dienstag kam es in Drolshagen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, beide Beteiligten gaben an, den Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Bei der Vorgangsbearbeitung stellte ein Polizeibeamter fest, dass der 48-jährige Beteiligte schon seit 2012 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und schrieb eine Anzeige. Am Mittwoch gegen 12.50 Uhr fiel diesem Polizisten der Audi vom Vortag auf, am Steuer saß der 48-Jährige. Konfrontiert mit den aktuellen Entwicklungen gab er dann zu keinen Führerschein mehr zu haben. Bei der durchgeführten Kontrolle ergaben sich Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln, was durch einen Vortest bestätigt wurde. Eine Blutprobe ordneten die Beamten an. Neben einer weiteren Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis stellten die Polizisten auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

