Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer stürzt bei Unfall mit Transporter

Drolshagen (ots)

Ein Unfall zwischen einem 36-jährigen Radfahrer und einem 42-jährigen Transporter-Fahrer hat sich heute gegen 7.20 Uhr in der Straße "Zum Schlagbaum" in Germinghausen ereignet. Der Radfahrer übersieht im Kreuzungsbereich den vorfahrtsberechtigten Transporter und kollidiert mit diesem. Der Radfahrer stürzt und verletzte sich dadurch leicht. Ein Rettungswagen brachte den 36-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

