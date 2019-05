Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl eines VW Pritschenfahrzeuges - Polizei bittet um Hinweise

Olpe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden von einem Firmengelände, in der Straße Zu Hildringhausen, zwei Fahrzeuge entwendet. Beide wurden mit Originalschlüssel gefahren, nach Angaben des Geschädigten wurden sie aus seiner verschlossenen Werkstatt entwendet. Einen gestohlenen grünen VW Käfer konnte die Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Mittwoch gegen 04.15 Uhr in unmittelbarer Nähe feststellen. Das zweite Fahrzeug wird gesucht. Es handelt sich hier um einen weißen VW T4 Pritschenwagen mit serbischen Kennzeichen (UE027-RR). Außerdem öffneten die unbekannten Täter mit einem weiteren in der Firma aufgefundenen Schlüssel das Fahrzeug des Geschädigten und entwendeten unter anderem eine Geldbörse sowie ein Mobiltelefon. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest, sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

