Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Lennestadt (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielt die Polizei einen 22-jährigen KIA-Fahrer am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr auf der Straße "Gasse" in Elspe an. Aufgrund von körperlichen Hinweisen kam der Verdacht auf, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Daraufhin untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und nahmen den 22-Jährigen zur Blutprobenentnahme mit auf die Polizeiwache. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

