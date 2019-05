Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Deutlich alkoholisiert am Steuer

Olpe (ots)

Am Dienstagmittag (7. Mai) gegen 12.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes auf der B55 in Griesemert einen 35-Jährigen, der mit einem 40-Tonner-Sattelzug in Richtung Autobahn fuhr. Er fiel den Beamten auf, da er unsicher und in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten in der Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 35-Jährige deutlich alkoholisiert war. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Zudem musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

