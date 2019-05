Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter entwenden Audi bei Wohnungseinbruch

Olpe (ots)

Sonntagnacht (5. Mai) zwischen 0 und 5 Uhr haben unbekannte Täter ein Küchenfenster eines Wohnhauses in der Manfred-Schöne-Straße aufgebohrt und sich so Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Dort öffneten sie Schubladen und Schränke. Aus einer Kiste entwendeten sie darüber hinaus einen Schlüsselbund, an dem unter anderem ein Pkw-Schlüssel befestigt war. Der dazugehörige Wagen, ein grauer Audi SQ5 mit Olper Kennzeichen, stand vor dem Haus. Mit diesem flüchteten die Täter. In dem Fahrzeug befand sich auch die Geldbörse des Geschädigten. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren vor Ort. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro, der Wert der Beute liegt im fünfstelligen Bereich. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

