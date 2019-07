Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - 21-Jähriger lädt angeblich Revolver durch

Mainz (ots)

Montag, 01.07.2019, 18:23 Uhr

Ein Passant meldete gestern, dass in einem Anwesen des Barbarossaringes eine männliche Person einen Revolver durchgeladen habe. Die Person würde in einem blauen Audi sitzen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 21-jährigen Mainzer. Der 21-Jährige wurde durch Polizeibeamte in einem Hinterhof vor dortigen Garagen angetroffen und beobachtet. Er saß alleine auf dem Fahrersitz. Der 21-Jährige wurde durch die Kollegen angesprochen und ließ sich im Anschluss widerstandslos festnehmen. Seitlich in der Fahrertür konnte ein brauner, schusswaffenähnlicher Gegenstand sichergestellt werden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um ein Messer mit hölzernem, nach unten gebogenem Griff, wobei die Klinge in einer hölzernen Scheide verstaut war. Die Scheide kam optisch einem Lauf einer Schusswaffe gleich, sodass der Gegenstand insgesamt wie eine Art Revolver aussah. Damit handelt es sich offensichtlich um eine Anscheinswaffe nach dem Waffengesetz. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

