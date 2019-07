Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl

Mainz (ots)

Samstag, 29.06.2019, 10:10 Uhr

Am Samstagmorgen kommt es zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Badergasse. Drei Personen betreten das Geschäft. Während die Frau sich im Bereich der Handtaschen aufhält, schauen sich die zwei Männer Kleider an. Nachdem die Personen das Geschäft verlassen haben, stellt die Besitzerin fest, dass die beiden Kleider entwendet wurden. Die entwendete Ware hat einen Wert in Höhe eines dreistelligen Betrages.

Personenbeschreibung:

Frau 1:

- circa 35 bis 40 Jahre - lange blonde Haare - dünne Statur - dunkle Hose, helles Oberteil

Mann 1:

- circa 35 bis 40 Jahre - circa 170 cm- stämmige Statur - olivgrünes T-Shirt - Kappe

Mann 2:

- circa 35 bis 40 Jahre - olivgrünes T-Shirt - stämmige Statur - Glatze

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

