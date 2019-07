Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung am Karmeliterplatz

Mainz (ots)

Samstag, 29.06.2019, 19:30 Uhr

Am Samstagabend meldet ein Zeuge der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Karmeliterplatz. Zeugen bestätigen später, dass ein Mann auf den Geschädigten eingeschlagen hat, während dieser am Boden liegt. Als die Polizeibeamten eintreffen, ist der Täter bereits geflüchtet; der 33-jährige Geschädigte ist noch vor Ort und wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Polizeibeamte können den Beschuldigten später antreffen und mit zur Dienststelle nehmen.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Tathergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

