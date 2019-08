Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: 21-Jährige belästigt

Duisburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (20. August) gegen 14 Uhr eine junge Frau auf einem Waldweg im Bereich Carl-Benz-/Lotharstraße angesprochen und gefragt, ob sie Zeit habe. Als sie verneinte, hielt er sie am Arm fest und stieß sie zu Boden. Die 21-Jährige konnte sich losreißen und wegrennen. Dabei verlor sie ihr Handy. Wenig später erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte soll etwa 30 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Er hat dunkle, kurze Haare, trägt einen Bart und hat ein Muttermal im Gesicht. Zur Tatzeit hatte er helle Kleidung an. Zeugen, die genauere Angaben zu dem Unbekannten machen können oder den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo (KK 12) unter 0203 280-0. Die Duisburger Polizei kontrolliert zurzeit verstärkt in diesem Bereich. (stb)

