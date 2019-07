Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++Über drei Promille als Autofahrer in Sulingen +++Zeugenaufruf nach Bienenwabendiebstahl in Borstel-Sieden

Diepholz (ots)

+++Diebstahl von Bienenwaben und Honig von einer Blaubeerplantage / Zeugenaufruf+++ In der Zeit von Do., 04.07.2019 12:00 - Do., 18.07.2019 08:00 Uhr, entwendete bislang unbekannte Täter in 27246 Borstel, Sieden, aus den auf einer Blaubeerenplantage aufgestellten Bienenkörben insgesamt 9 Waben inklusive Rahmen und ca. 20 kg. Honig im Wert von ca. 100 Euro. Eventuelle Tatzeugen setzten sich bitte telefonisch unter 04271/9490 mit der Polizei Sulingen in Verbindung.

+++Brinkum - Trunkenheit im Straßenverkehr+++ Am Sonntagmorgen, 21.07.2019, 06.45 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Bremer Straße einen Opel Corsa aus Bremen. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle wurden bei dem 21 Jahre alten Fahrzeugführer aus Bremen Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Gegen den Bremer wurde ein Er-mittlungsverfahren eingeleitet; die Weiterfahrt wurde untersagt.

+++Syke - Verkehrsunfall mit Verletzten+++ Am gestrigen Sonntagnachmittag gegen 16.03 Uhr befuhr ein 74-jähriger Syker mit seinem E-Bike die Jardingauser Straße in Richtung Heiligenfelde. An der Einmündung Richtung Jardinghausen be-absichtigte der Radfahrer nach links abzubiegen und signalisiert dies durch entsprechendes Hand-zeichen. Von hinten näherten sich zwei Motorradfahrer, die hintereinanderfuhren. Bevor diese die Einmündung erreichten, macht der Radfahrer einen Schlenker nach rechts und kollidierte dabei mit dem Motorradfahrer. Dabei kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich. Der dahinter befindliche Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den stark abbremsenden voraus-fahrenden Motorradfahrer auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1300 Euro am Fahrrad und beiden Motorrädern. Der verletzte Fahrradfahrer wurde ins Krankenhaus verbracht.

+++Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr+++ Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise meldeten Verkehrsteilnehmer den 32-jährigen Fahrzeug-führer eines Transporters dem Polizeikommissariat Sulingen. Dieser befuhr am Sonntag, 21.07.2019, gegen 19:00 Uhr die B 214 aus Richtung Nienburg kommend in Fahrtrichtung Sulingen mit deutlichen Schlangenlinien. Bei der Kontrolle in Sulingen konnte die Ursache für die Fahrweise schnell ausfindig gemacht werden - ein Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von mehr als 3 Promille Atemalkohol. Der Führerschein des aus dem Landkreis Cloppenburg stammenden Mannes wurde beschlagnahmt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

