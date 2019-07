Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Diepholz

Diepholz (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Wehrbleck/Strange

Ein 39jähriger Mann aus Bad Salzuflen ist am Samstag gegen 10:05 Uhr mit seinem Quad im Bereich Wehrbleck / Strange bei einem Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend überschlagen. Der Fahrer wurde mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert und wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Er wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Bremen geflogen. Der Quadfahrer war mit mehreren Begleitern auf dem Weg zur Nordsee.

Brinkhus, Polizeihauptkommissar

