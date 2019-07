POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Einbruch in Lembruch In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 22.00 - 08.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Maklerbüro in Lembruch, Eickhöpen, ein. Es wurde eine Geldkassette entwendet. Schaden ca. 800 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Diepholz, 05441-9710, melden.

Fahren unter Drogeneinfluss in Diepholz Am Freitag, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Hamm in Diepholz die Hindenburgstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten eine Drogenbeeinflussung beim PKW-Fahrer fest. Die Folge war eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der B 214 in Sulingen Eine unüberlegte Handlung mit weitreichenden Folgen: Ein 23jähriger Mann aus Siedenburg hat am gestrigen Freitag gegen 23:30 Uhr auf dem Fußweg neben der Bundesstraße 214 in Höhe Sulingen / Gaue eine Wurfbewegung in Richtung eines vorbeifahrenden PKW gemacht. Was der Mann dabei vermutlich nicht erkannt hat, ist, dass es sich bei dem passierenden PKW um einen zivilen Streifenwagen gehandelt hat, der aufgrund der Wurfbewegung stark abbremsen und ausweichen musste. Als der Mann durch die Beamten auf den Sachverhalt hin angesprochen wurde, habe er erläutert, dass er sich geblendet gefühlt habe und aus Ärger darüber Bier aus einer Bierdose in Richtung des PKW geschleudert habe. Nach Schilderung des Sachverhalts wurde durch die Staatsanwaltschaft entschieden, dass er mit der beschriebenen Handlung den Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt habe. Da der junge Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Rasant unterwegs auf der B 61 in Neuenkirchen Einem Streifenwagen ist in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:20 Uhr auf der B 61 im Bereich Neuenkirchen ein augenscheinlich sehr schnell fahrender PKW entgegengekommen. Nachdem der Streifenwagen gewendet und auf den PKW aufgeschlossen habe, konnte auf einem längeren Streckenabschnitt konstant eine Geschwindigkeit von 195 km/h vom Tacho abgelesen werden. Da auch der Tachometer eines Streifenwagens nicht geeicht ist, müssen von dieser Messung 20 Prozent abgezogen werden, sodass letztendlich dem einige Kilometer später kontrollierten 34jährigen Fahrzeugführer aus Sulingen eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 56 km/h vorgeworfen werden konnte. Laut Bußgeldkatalog hat sich der Mann auf ein Fahrverbot, eine Geldstrafe und 2 Punkte in Flensburg einzustellen.

Verkehrsunfallflucht mit zurückgelassenem PKW und Trunkenheit im Verkehr in Barenburg Ein verunfallter PKW wurde der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:50 Uhr im Bereich der Ortsumgehung Barenburg durch eine Passantin gemeldet. Vor Ort konnte zunächst kein Fahrzeugführer festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme bemerken die Beamten einen weiteren PKW, der in auffälliger Art und Weise auf der Bundesstraße gewendet habe. Eine Kontrolle des Fahrzeuges hat ergeben, dass der 30jährige Fahrzeugführer aus Uchte unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden habe. Ein Atemalkoholtest vor Ort hat einen Wert von 1,74 Promille ergeben. Bei dem verunfallten PKW an der Ortsumgehung Barenburg wurde nach Beendigung der Unfallaufnahme eine männliche Person gemeldet, die um den PKW herumschleichen solle. Vor Ort konnte der 27jährige Fahrzeughalter aus Uchte festgestellt werden. Auch dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ob und inwiefern beide Fahrzeugführer in Verbindung zueinander stehen und ob es sich bei dem 27jährigen Halter auch um den Fahrzeugführer gehandelt hat, muss noch ermittelt werden. Sollten Sie den Unfall beobachtet oder Informationen zum Sachverhalt haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Sulingen unter 04271 / 9490.

Bassum - Diebstahl aus Wohnung Am Freitag, den 19.07.2019, gegen 14.45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über die offenstehende Hintertür Zugang in ein Wohnhaus an der Bergstraße und entwendete zwei Geldbörsen mit Bargeld und persönlichen Papieren. Die 79-jährige Geschädigte hatte sich lediglich für kurze Zeit auf dem Hof aufgehalten und den Diebstahl nicht bemerkt. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise können bei der Polizei Bassum (Tel. 04241/802910) und der Polizei Syke (Tel.: 04242/9690) gemeldet werden.

Bruchhausen-Vilsen - Wohnungseinbruchdiebstahl In der Zeit von Mittwoch, 10.07.2019, 08.00 Uhr bis Freitag, 19.07.2019, 11.30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Wöpser Steinkuhle und entwendete einen Tresorwürfel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen (Tel.: 04252/938510) sowie die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

Martfeld - Versuchter Einbruch in Seniorenheim Zwischen Mittwoch, 17.07.2019, 20.00 Uhr und Donnerstag, 18.07.2019, 07.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zu Räumlichkeiten eines Seniorenheims in Martfeld, Am Seniorenheim, zu verschaffen. Der Täter gelang nicht ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen (Tel.: 04252/938510) sowie die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

Syke - Fahren unter Einfluss von Alkohol Am Samstag, den 20.07.2019, gegen 00.30 Uhr, wurde ein 18-jähriger aus Bohmte mit seinem Pkw an der Schloßweide in Syke angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der ebenfalls betrunkene Beifahrer und Fahrzeughalter ließ die Fahrt zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem 18-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen beide Fahrzeuginsassen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Syke - Fahranfänger unter Alkoholbeeinflussung Am Samstag, den 20.07.2019, um 02.30 Uhr, wurde ein 18-jähriger Fahranfänger aus Bremen mit seinem Pkw an der Leester Straße in Syke-Ristedt angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,47 Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem wurde gegen den Fahranfänger ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

