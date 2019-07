Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfälle mit Verletzten in Stuhr und Sulingen - Einbruch in Syke ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Person

Den ersten Unfall registrierte die Polizei am Dienstag gegen 13:55 Uhr in Groß Mackenstedt auf der Delmenhorster Straße zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 49-jähriger Opel-Fahrer musste seine Geschwindigkeit verringern, weil vor ihm ein Pkw abbiegen wollte. Die 44-jährige VW-Fahrerin aus Weyhe, die sich hinter dem Opel-Fahrer befand, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der Opel-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein größerer Sachschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 13000 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 18:50 Uhr im Ortsgebiet auf der Blockener Straße Ecke Alte Windhorst zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 74-jährige VW-Fahrerin aus Stuhr wollte auf die Blockener Straße einfahren und übersah dabei eine 16-jährige Kleinkraftrad-Fahrerin aus Stuhr, die die Blockener Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Motorradfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen von 1500 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Dienstag den 16.07.2019, um 13:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Klein-Transporter und einer Radfahrerin im Stadtgebiet von Sulingen. In der Langen Straße übersah die 41-jährige Fahrerin eines Klein-Transporters beim Abbiegen auf ein Grundstück die in gleiche Richtung weiterfahrende 82-jährige Radfahrerin. Diese stürzte infolge des Zusammenstoßes und zog sich dabei Schürfwunden am Arm und der Hand zu. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand ebenfalls leichter Sachschaden.

Syke - Einbruch

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in ein Geschäftshaus in der Glockenstraße ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, 04242 / 9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 22-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 14.40 Uhr die Straße Bruchhöfen mit seinem PKW und Anhänge, als ihn eine Polizeistreife stoppte. Im Rahmen der Kontrolle konnte er lediglich die Führerscheinklasse B vorzeigen, aufgrund des Gesamtgewichtes des Gespannes, benötigte er jedoch mindestens die Führerscheinklasse BE. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Anhänger musste zunächst stehen bleiben.

