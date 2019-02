Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer fuhr den schwarzen Kleinwagen?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen schwarzen Kleinwagen und dessen Fahrerin, der/die am Dienstagmorgen "Am Turnerheim" einen Unfall verursacht hat und abgehauen ist. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Pkw kurz vor 8 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 2 neben einem Audi A4 einparken wollte. Dabei stieß die unbekannte Fahrerin jedoch gegen den Audi und beschädigte ihn. Anschließend brach die Frau ihren Parkvorgang ab und machte sich aus dem Staub.

Soweit der Zeuge es erkennen konnte, handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen älteren schwarzen Kleinwagen (möglicherweise Fiat Punto), an dessen Steuer eine jüngere Frau mit schwarzen, mindestens schulterlangen Haaren saß.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen. | cri

