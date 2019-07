Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unbekannte werfen Steine von Brücke auf Pkw in Bassum - Heuballen brennen in Stuhr - Unbekannte entwenden GPS Gerät in Staffhorst ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Brand von Heuballen

Am Sonntag den 14.07.2019 gegen 20:20 Uhr gerieten auf einem Feld an der Straße Moorhusen ca. 100 Heuballen in Brand. Mehrere Ortsfeuerwehren aus der Gemeinde Stuhr konnten den Brand löschen. Die Brandursache ist zurzeit noch ungeklärt. Der Schaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Staffhorst - Einbruch

In der Zeit vom 02.07.2019, 14.00 Uhr bis 13.07.2019, 14.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem nicht bewohnten Einfamilienhaus in Staffhorst, Harbergen, Siedenburger Straße. Sie entwendeten eine Schatulle mit Schmuck im Wert von ca. 100 Euro.

Varrel - Diebstahl aus PKW

In der Zeit von Freitag, 12.07.2019, 19.00 Uhr bis Samstag, 13.07.2019, 08.30 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte in Varrel, Schäkeln, von einem in einer Scheune abgestellten Traktor ein GPS Gerät im Wert von 5000 Euro.

Bassum - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bislang unbekannte Täter warfen am Samstag, 13.07.2019 gegen 21.55 Uhr, Steine von einer Brücke auf die B51 und trafen hierbei die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Pkw. Die Scheibe wurde hierbei beschädigt. Der Vorfall geschah an der Bahnbrücke Nienhaus. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Twistringen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 17-jähriger befuhr mit seinem PKW VW am Sonntag gegen 22.50 Uhr in Natenstedt den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der 17-jährige nicht in Begleitung einer Berechtigten Person war, welchen er zum Führen von Fahrzeugen benötigt (Begleitetes Fahren). Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell