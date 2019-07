Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugensuche nach Unfallflucht in Bendorf

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2019 kam es zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr auf dem Parkplatz des Kauflandes in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Beim Ausparken wurde ein grauer VW Passat durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf einer der Parktaschen auf dem Supermarktparkplatz beschädigt. Aufgrund des nicht unerheblichen Sachschadens am Heck des geparkten Fahrzeuges sucht die Polizei Bendorf nach Zeugen.

Zeugenhinweise bitte an:



Polizeiinspektion Bendorf

Tel.: 02622/9402-0

pibendorf@polizei.rlp.de

SB: POK Ortlieb



