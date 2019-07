Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht nach Parkrempler

Lahnstein, Ruppertsklamm (ots)

Am 22.07.2019 stellte eine KFZ-Halterin gegen 14 Uhr ihr Auto in der Straße zur Ruppertsklamm in Queraufstellung ggü. des Friedhofs ab. Als sie am 24.07. gegen 08:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am Heck links. Auch hier bittet die Polizei Lahnstein um Hinweise.

