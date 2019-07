Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines Holzschuppens

Niederfell (ots)

In den frühen Morgenstunden des 23.07. gegen 3 Uhr wurde der Brand eines Holzschuppens in der Bachstraße in Niederfell gemeldet. Dieser wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren der Untermosel erfolgreich bekämpft. Dabei sind Brennholzvorräte verbrannt und auch Schaden an dem Schuppen selbst ist entstanden. Bereits am Nachmittag des 16.07. entstand ein kleines Feuer in diesem Schuppen das schnell erkannt und gelöscht wurde. Es dürfte sich um zumindest fahrlässige Brandstiftung handeln, Hinweise bitte an die Polizeiwache in Brodenbach unter 02605 98021510.

