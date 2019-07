Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Zeugin gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter Neue Straße 17.06.2019, 10.15 Uhr

Die Polizei in Königslutter sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Montag den 17. Juni diesen Jahres gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der "Neue Straße" ereignete. Dort hatte eine 50 Jahre alte Königslutteranerin ihren roten VW Caddy ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Als sie sich wieder in ihrem Fahrzeug befand und losfahren wollte, bemerkte sie noch einen Ruck an ihrem Wagen. Nachdem sie nun den Wagen verlassen hatte, sah sie einen Schaden an ihrem rückwärtigen Stoßfänger. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte ihren Caddy gestreift und sich ohne um den Schaden zu kümmern aus dem Staub gemacht. Der Schaden, den das unbekannte Fahrzeug anrichtete dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen. Eine ältere Dame kam zu der Geschädigten und teilte ihr mit, dass sie den Unfall beobachtet habe und konnte der Besitzerin des Caddys auch Hinweise auf ein Fahrzeug geben. Leider hat die unbekannte Zeugin keine Personalien hinterlassen, so dass die Polizei in Königslutter diese Zeugin bittet, sich bei den Beamten auf der Dienststelle zu melden. Da der Parkplatz hinter dem Geldinstitut nur über den Parkplatz der "Neue Straße" zu erreichen ist, hoffen die Ermittler darüber hinaus, dass auch andere Personen Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können. Zuständig ist das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

