POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Autofahrer

Lahnstein (ots)

Lahnstein Am 22.07.2019, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein Pkw die Becherhöllstraße in Fahrtrichtung Kölner Straße. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache, überquerte der Audi die Kölner Straße und touchierte hierbei einen Pkw, welcher die Kölner Straße in Richtung Oberlahnstein befuhr. Anschließend durchbrach er einen Zaun zu einem Grundstücks Im Weierchen, stürzte ca. 2 Meter in die Tiefe und kam im dortigen Hinterhof auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des Unfallwagens konnte den Pkw eigenständig verlassen und wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

