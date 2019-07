Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Geldbörsendiebstahl und unberechtigte Geldabhebung

Bendorf/Rhein (ots)

Einer älteren Dame wurde am 03.07.2019, 08:15 Uhr, in einem Bendorfer Supermarkt die Geldbörse entwendet. Zwei junge Frauen sprachen die ältere Dame im Markt an und verwickelten Sie in ein Gespräch. Die Handtasche der älteren Dame war im Einkaufswagen deponiert und aus dieser wurde die Geldbörse incl. Scheckkarte entwendet. Die Täterinnen benutzten drei Tage, 06.07.2019, später die Scheckkarte um einen vierstelligen Betrag vom Konto der älteren Dame abzubuchen. Durch Ermittlungen konnten die Täterinnen ermittelt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bendorf darum, Handtaschen und Einkaufsbeutel incl. Geldbörsen nicht im Einkaufswagen etc. während des Einkaufs zu deponieren. Es wird empfohlen die Geldbörse /Wertsachen immer am Körper zu tragen.

