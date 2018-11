POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand, eine leicht verletzte Person

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Polizei und Feuerwehr mussten am Freitagabend wegen eines Küchenbrandes in Meckesheim ausrücken. Ein 47-jähriger Mann hatte sich gegen 20.30 Uhr in der Küche seiner Wohnung in der Oberhofstraße Essen zubereitet und hatte anschließend vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Durch die entstandene Hitzeentwicklung fing die Kücheneinrichtung Feuer. Die Flammen konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim, die mit 5 Einsatzfahrzeugen und 30 Wehrleuten von Ort war, rasch gelöscht werden. Lediglich der Wohnungsinhaber erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die anderen Bewohner hatten ihre Wohnräume rechtzeitig verlassen.

Das Anwesen wurde mittels Hochleistungsgebläse gelüftet, nachdem der Brand gelöscht worden war. Nach ersten Erkenntnissen entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Während der Löscharbeiten musste die K 4178 vorübergehend wegen abgestellter Einsatzfahrzeuge gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 21 Uhr wieder aufgehoben. Zugleich konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen.

