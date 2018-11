POL-MA: Sinsheim, BAB 6, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der A6 - Pressemitteilung 3

Sinsheim / BAB6 / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 am frühen Morgen kippte ein LKW samt Anhänger auf die Fahrbahn und blieb quer liegen. Ursächlich für den Unfall, der sich gegen 05:50 Uhr zwischen der Ausfahrt Bad Rappenau und Sinsheim-Süd ereignete, war ein geplatzter Reifen am Silo-Anhänger. Dadurch geriet der 44-jährige Fahrer mit seinem Gespann ins Schlingern und kippte schließlich damit auf die Fahrbahn. Dabei durchbrach der LKW die Leitplanke und prallte gegen eine Schallschutzmauer. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall mehrere Prellungen und Schnittwunden zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die BAB 6 wurde daraufhin ab der Ausfahrt Steinsfurt vollgesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Infolge der Ausleitung kam es ab der Ausfahrt Neckarsulm zu zähfließenden Verkehr auf bis zu 20 KM Länge. Der Silozug hatte 25 Tonnen Weizen geladen, welches vor der Räumung der Unfallstelle umgeladen werden musste. Aufgrund der aufwendigen Bergung des LKWs mittels Kranwagen, sowie der noch andauernden Reinigungsarbeiten, dauert die Vollsperrung noch bis voraussichtlich 15 Uhr an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell