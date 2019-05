Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Ruhestörung zur Ausnüchterung ins Gewahrsam

Northeim (ots)

Dienstag, 14. Mai 2019, zwischen 00:50 Uhr und 03:00 Uhr Katlenburg-Lindau, Max-Planck-Straße

LINDAU (da) - Zwecks Ausnüchterung und der Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten verbrachte ein 28-jähriger aus Katlenburg-Lindau einen Teil der heutige Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen 01:00 Uhr wurde der alkoholisierte Mann das erste Mal aufgefordert, seinen ruhestörenden Lärm einzustellen. Nur kurze Zeit später hatte er offenbar den "Polizei-Besuch" vergessen und störte seine Nachbarn in der Max-Planck-Straße ein zweites Mal. Trotz der erneuten Aufforderung, sich an die Nachtruhe zu halten, gingen gegen 03:00 Uhr zum dritten Mal Beschwerden mehrerer Nachbarn ein. Die restliche Nacht verbrachte der Verursacher daher in der Zelle. Die Kosten für Transport und Unterbringung werden ihm in Rechnung gestellt, des Weiteren erwartetet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell