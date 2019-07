Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallflucht nach Beschädigung

Braubach (ots)

Am Mittwoch, 24.07.2019, kam es zu einer Beschädigung des linken Außenspiegels an einem geparkten PKW. Dieser stand für wenige Minuten in der Heinrich-Schlusnus-Straße am rechten Fahrbahnrand in einer Parktasche. Die Polizei Lahnstein bittet um Hinweise.

