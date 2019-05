Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Mofa: Unfallverursacher flüchtet

55624 Rhaunen, Schulstraße (ots)

Am Dienstag, den 30.April kam es gegen 16:25 Uhr in der Schulstraße in Rhaunen zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Mofafahrer. Der Unfallverursacher hielt kurz an, fuhr jedoch ohne seine nötigen Personalien zu hinterlassen, davon. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Kombi.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein

unter 06781/5610



