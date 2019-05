Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf B 41

Birkenfeld/Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am 01.05.2019, gegen 10:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Birkenfeld ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person mitgeteilt. Es stellte sich heraus, dass eine 79 jährige Verkehrsteilnehmer auf der B 41 bei Hoppstädten-Weiersbach mit ihrem PKW nach links in Richtung Autobahn 62 abbiegen wollte. Hierbei missachtete sie das Stoppschild und kollidierte mit einem Fahrzeug, das von der Autobahn kommend in Richtung Birkenfeld fuhr. Während beide Insassen dieses Fahrzeugs glücklicherweise unverletzt blieben, verletzte sich die Unfallverursacherin leicht und musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 15.000 Euro.

Polizeiinspektion Birkenfeld

06782-9910



pibirkenfeld@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell