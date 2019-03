Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Bad Segeberg (ots)

Auf einem Containerstellplatz in Pinneberg ist in den vergangenen Tagen neben Altöl auch Sperrmüll und Elektroschrott abgelegt und somit in unzulässiger Weise entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte luden in unmittelbarer Nähe der Container, die sich im Bereich der Kreuzung Haidkamp / Haderslebener Straße befinden, nicht nur Schränke und Matratzen, sondern auch Radios, Altöl sowie weitere Abfälle in einer Gesamtmenge von etwa zwei Kubikmetern ab und entfernten sich anschließend.

Eine derartige Ablagerung stellt eine Straftat gemäß § 326 StGB dar. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 04121-40920 entgegen.

