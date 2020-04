Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Reifen an PKW "platt" gestochen

Waldmohr (ots)

In der Nacht vom 03.04.2020 auf den 04.04.2020 stachen bislang unbekannte Personen in der Badstraße an einem ordnungsgemäß geparkten Seat alle vier Reifen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand "platt".

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

