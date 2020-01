Polizei Aachen

POL-AC: Drei mutmaßliche Einbrecher tappen in eine Falle und werden festgenommen

Aachen (ots)

In der jüngsten Vergangenheit suchten bis dato unbekannte Einbrecher mehrfach den HiT-Markt in der Schurzelter Straße heim. Diebesgut waren vorrangig Spirituosen und Tabakwaren. Mit den Überwachungskameras des Marktes konnten die Täter bei ihrer "Arbeit" beobachtet werden. Aufgrund dieser Häufungen versteckten sich Ladendetektive in der Nacht vom 02.01.2019 auf den 03.01.2019 im Markt und beobachteten über die hauseigene Videoanlage den Außenbereich. Gegen 23 Uhr versuchten erneut drei Personen, die gleiche Tür wie bei den Vortaten gewaltsam zu öffnen. Da das Vorhaben misslang, entfernten sich diese aus dem Sichtbereich der Kameras. Bereits nach kurzer Fahndung gelange es der alarmierten Polizei, die drei polizeibekannten mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 27 und 38 Jahren in Tatortnähe festzunehmen. Nach bisherigem Ermittlungsstand kommen diese, nach Auswertung der Überwachungskameras, auch für die vorangegangen Taten in Frage. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)

