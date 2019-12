Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallfluchten mit hohen Schäden in Bruchhausen-Vilsen und Stuhr - Einbruch in Kellerräume in Diepholz ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruch

Unbekannte sind in Diepholz, Weichselstraße, in Keller eines Mehrparteienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 09.30 Uhr, verschafften sie sich Einlass in das Mehrparteienhaus. Im Haus suchten sie den Keller auf und brachen mehrere verschlossene Kellerräume auf. Aus einem dieser Räume entwendeten sie ein Rennrad. Ob weitere Sachen entwendet wurden, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr kam es im Ortsgebiet in der Mecklenburger Straße Höhe der Hausnummer 27 zu einem Unfall an einem Pkw. Ein Unbekannter beschädigte beim Vorbeifahren, den an der Fahrbahn geparkten weißen Skoda Oktavia eines 34-jährigen Stuhrers. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den Schaden auf 2000 Euro. Der Verursacher oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, zu melden.

Stuhr - Unfälle

Am Donnerstag gegen 20:45 Uhr kam es in Groß Mackenstedt auf der Moordeicher Landstraße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin aus Kirchseelte beabsichtigte nach links in die Proppstraße abzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 50-jährigen Jaguar-Fahrer aus Stuhr. Bei dem Unfall entstand großer Sachschaden, den die Polizei auf 15000 Euro schätzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich 10 Minuten später an fast der gleichen Stelle. Dabei übersah ein 60-jähriger Sprinter-Fahrer aus Stuhr einen 42-jährigen Ford-Fahrer aus Stuhr, als dieser während eines Fahrtrichtungswechsels an der Kreuzung wenden wollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Gymnasiums wurde am Mittwoch in der Zeit von 07.15 bis 14.00 Uhr ein Opel Astra beschädigt. Vermutlich hat ein rechts daneben Parkender beim Ein- oder Ausparken mit seinem PKW beide Seitentüren gestreift. Danach hat sich der Unbekannte vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt 4000 Euro. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, in Verbindung zu setzen.

Neubruchhausen - riskantes Überholmanöver

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr wollte ein 45-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne auf der Nienburger Straße in Richtung Ochtmannien mehrere Fahrzeuge überholen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter über eine landwirtschaftliche Fläche und kam erst in einem Graben zum Stehen. Der 45-Jährige und sein 46-jähriger Beifahrer wurden beide leicht verletzt; der Sachschaden am Nissan Almera beträgt 8000 Euro.

