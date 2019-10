Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, ertappte Sprayer, Einbruch, tätlicher Angriff gegen Polizisten und Beleidigungen

Aalen (ots)

Aalen: Parkrempler

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 35-Jährige am Montagmorgen gegen 10.10 Uhr verursachte, als sie beim Ausparken ihres Pkw Fiat einen in der Oberen Wöhrstraße abgestellten Pkw VW Golf beschädigte.

Aalen: Lkw mutwillig beschädigt

Zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr und Montagmorgen, 6.15 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen Lkw der Samariterstiftung, der in diesem Zeitraum in der Alten Heidenheimer Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Waldhausen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der Landesstraße 1076 zwischen Waldhausen und Hülen kam eine 38-Jährige am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pkw Citroen von der Straße ab. Die 38-Jährige erlitt bei dem Unfall einen Schock. An ihrem Pkw entstand Sachschaden.

Aalen-Wasseralfingen: Sprayer ertappt

Am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie Unbekannte Züge besprühten, die auf den Gleisen zwischen Aalen und Wasseralfingen abgestellt waren. Beamte des Aalener Polizeireviers trafen an der genannten Örtlichkeit einen 22-Jährigen an. Weitere drei Personen rannten aus dem Gebüsch, überquerten die Straße und versuchten, über den Hundesportplatz zu flüchten. Auf polizeiliche Ansprache hielten die Männer an und blieben an einem Zaun stehen. In den Rucksäcken der vier mutmaßlichen Täter, wurden Spraydosen und Kameras aufgefunden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt; die vier Männer im Alter von 22 und 27 Jahren konnten die Dienststelle des Polizeireviers Aalen nach Aufnahme des Sachverhalts wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Platzverweis führte zu Körperverletzungen und Beleidigungen

Zwei Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd wurden am Sonntagmorgen während ihres Einsatzes leicht verletzt. Gegen 7 Uhr sprachen die Ordnungshüter im Bereich Freudental gegenüber den Personen einen Platzverweis aus, nachdem ein 38-Jähriger und eine 27 Jahre alte Frau dort wohl ein Trinkgelage abhielten und es zu Ruhestörungen gekommen war. Während die beiden zuerst am Einsatzort eingetroffenen Polizeibeamten die Personalien der 27-Jährigen erhoben, schlug der 39-jährige einen der Beamten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Nur durch massive Gegenwehr des Polizisten konnte der Angriff gestoppt werden. Die 27-Jährige wehrte sich dermaßen heftig gegen die polizeiliche Personalienfeststellung, dass sie zu Boden gebracht und dort festgehalten werden musste. Am Boden liegend trat sie mehrfach gegen die Einsatzkräfte, wobei sie eine Polizistin am Schienbein traf. Die beiden Tatverdächtigen standen erheblich unter Alkoholeinwirkung. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Polizisten auch von zwei weiteren anwesenden, ein Mann sowie eine Frau, heftig beleidigt.

Lorch: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 7.45 Uhr drangen Unbekannte in ein Vereinsheim im Reichenhof ein. Die Diebe durchsuchten im Gebäude Küche und Lagerraum, entwendeten jedoch nichts. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise auf die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen - 3000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Eutighofer Straße / Lorcher Straße übersah ein 67-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr den Pkw BMW eines 44-Jährigen und streifte diesen mit seinem Pkw Opel. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallverursacher gesucht

Nur leichte Verletzungen erlitt ein 20 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag. Gegen 12.30 Uhr befuhr der junge Mann den Glockekreisel, wo er aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Das Öl stammt von einem bislang unbekannten Fahrzeug, bei dem vermutlich an einer Verkehrsinsel in der Königturmstraße die Ölwanne aufgerissen wurde. Vermutlich musste das Fahrzeug abgeschleppt werden; Hinweise auf den Fahrzeughalter bzw. den Verursacher der Ölspur bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580. Der Sachschaden an dem Motorrad des 20-Järigen beläuft sich auf rund 500 Euro.

