Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verglasung eines Wandreklamekasten beschädigt.

Wittlich (ots)

In der Nacht von Sonntag, 15.09.2019, zum Montag, 16.09.2019, haben unbekannte Täter die Verglasung eines Reklameschaukasten eines Friseursalons am Marktplatz in der Innenstadt von Wittlich beschädigt. Der Reklameschaukasten ist linksseitig am Gebäude, Richtung Platz an der Lieser, befestigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittlich, telefonisch unter 06571-9260, oder per EMail unter piwittlich@polizei.wittlich.de.

