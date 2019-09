Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 16.09.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Ort: Dienstgebiet

Zeit: Sonntag, 15.09.2019

Mürlenbach, 15.15 Uhr: Im Beulertsweg kollidierten ein ausparkender PKW und ein Radfahrer miteinander. Der 71 Jahre alte Radfahrer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm kam bei dem Zusammenstoß zu Fall. Er wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Walsdorf, 17.45 Uhr: Ein 16-Jähriger aus der VG Gerolstein befuhr die L 10 von Kerpen in Richtung Walsdorf. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin aus dem Saarland befuhr die B 421 von Hillesheim kommend. Im Kreisverkehr, Ortsrand Walsdorf, kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der Jugendliche wurde mit diversen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Daun, 19.20 Uhr: In der Mainzer Straße wollte ein 21 Jahre alter Autofahrer sein Fahrzeug einparken. Ein herannahender 53 Jahre alter Autofahrer stieß in der Folge hart mit dem einparkenden PKW zusammen, sodass sich dessen junger Fahrer leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit.

