Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Halle - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Halle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dorfstraße wurden gestern Mittag fünf Personen verletzt, zwei davon schwer. Ein 23-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen in die Ootmarsumer Straße ein vorfahrtberechtigtes Auto. Er streifte den Peugeot des 80-jährigen Fahrers an der Front, so dass der PKW auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde und dort mit einem dritten Fahrzeug kollidierte. Dabei wurden der 85-jährige Fahrer des dritten Autos und seine 81-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die drei Insassen der anderen Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die schwer verletzte 81-Jährige Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

