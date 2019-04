Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mann niedergeschlagen und Helferin beraubt

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es in der Innenstadt zu einem Handtaschenraub gekommen. Gegen kurz vor 2.30 Uhr wurde zunächst ein Mann im Bereich des Vodafone-Shops von einem bislang unbekannten Angreifer niedergeschlagen. Einer Frau, die dem am Boden liegenden Mann helfen wollte, wurde daraufhin ihre Handtasche entrissen. Der Täter floh anschließend in Richtung Schuhmachershagen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

