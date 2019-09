Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Einbruchsdiebstahl aus Sportbooten

Oestrich-Winkel (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang auf die Steganlage des Yacht-Clubs Winkel. Im weiteren Verlauf öffneten diese einige Sportboote welche am Nord Steg lagen. Hierbei wurden u.a. ein TV-Gerät, ein Grill und ein Werkzeugkoffer entwendet. Ob weitere Sportboote betroffen sind, kann bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang sucht die Wasserschutzpolizei Rüdesheim Zeugen, welche im Zeitraum vom Mittwoch, 04.09.2019, gg. 19:00 Uhr bis Samstag, 14.09.2019, gg. 13:00 Uhr, Personen, Fahrzeuge oder auffällige Tathandlungen an der o.g. Örtlichkeit festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise können der zuständigen Wasserschutzpolizei Rüdesheim am Rhein telefonisch unter Tel: 06722-4036-0 oder per E-Mail unter: wspst.ruedesheim.hbpp@polizei.hessen.de, mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell