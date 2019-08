Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190813.2 Kiel: Wohnung in der Schönberger Straße nach Feuer unbewohnbar

Kiel (ots)

Heute Morgen brach aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schönberger Straße 144 aus und machte diese unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Beendigung der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr jedoch zwei tote Hunde in der Wohnung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 08:30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer Rauch aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Schönberger Straße 144. Den sofort alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es in kurzer Zeit, das Feuer, welches im Schlafzimmer ausgebrochen war, zu löschen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die beiden 36- und 39-jährigen Mieter befanden sich bei Ausbruch des Feuers nicht in ihrer Wohnung. Nach Beendigung der Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte jedoch ihre beiden Hunde tot in der Wohnung auf.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und zu dem entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Wohnung ist auch aufgrund der Brandfolgeschäden unbewohnbar.

Während der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Schönberger Straße in Richtung Kiel gesperrt werden.

