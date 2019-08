Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190812.2 Neuschönberg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Neuschönberg (ots)

Sonntagmittag verunfallte ein 64-jähriger Motorradfahrer tödlich auf der Strandstraße in Neuschönberg. Bei einem Bremsmanöver verlor er die Gewalt über sein Motorrad und stieß mit einem entgegenkommenden Mähdrescher zusammen. Der 64-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Gegen 12:00 Uhr befuhr der Harley-Davidson-Fahrer direkt hinter einem Pkw die Strandstraße in Neuschönberg in Richtung Strand. Als beiden Fahrzeugen ein Traktor mit einem Hinweis auf ein nachfolgendes Fahrzeug mit Überbreite entgegenkam, reduzierte die Pkw-Fahrerin ihre Geschwindigkeit. Der 64-Jährige kam bei seinem Bremsmanöver zu Fall und stieß mit dem Fahrzeug mit Überbreite, bei dem es sich um einen Mähdrescher gehandelt hatte, zusammen. Er verstarb trotz der Reanimationsversuche durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle.

Weiter Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Matthias Felsch

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell