Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Schulgebäude ++ Sachbeschädigung an Autos +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Nacht in der Mensa einer Schule am Hochheider Weg zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 17 und 7 Uhr drangen sie vermutlich über ein Fenster in das Schulgebäude ein. Im Bereich des Speiseraums schlugen sie mit einem Stein eine innenliegende Glasscheibe ein und durchwühlten einige Räume. Schließlich flüchteten die Täter mit einer geringen Menge Bargeld und Lebensmitteln. (930061)

Auf einem Privatparkplatz an der Ofener Straße wurden in der Nacht zu Dienstag zwei Autos beschädigt. Im Zeitraum von 20.30 bis etwa 10 Uhr hatten Unbekannte an einem Fiat sowie einem Mercedes Sprinter die Außenspiegel beschädigt und Scheibenwischer abgebrochen. Der Sachschaden liegt bei über 1000 Euro. Die Täter konnten unerkannt flüchten. (930950)

Zeugenhinweise werden bei der Polizei unter Telefon 0441/790-4115 entgegen genommen.

