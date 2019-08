Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Neue Ermittlungsansätze nach Handtaschenraub - Ergänzende Täterbeschreibung +++

Oldenburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 4. August 2019, 10.56 Uhr ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4340073 ):

Nach dem Handtaschenraub, der sich am vergangenen Samstag im Meerweg (Stadtteil Kreyenbrück) zugetragen hat, setzen die Ermittler weiterhin auf die Mithilfe von Zeugen.

Bei der Tat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr war eine 65-jährige Oldenburgerin von einem Jugendlichen in den "Würgegriff" genommen worden, während ihr zwei andere Tatbeteiligte einen Stoffbeutel entrissen. Danach waren die drei Täter in Richtung Alter Postweg geflüchtet.

Nach der Vernehmung des Opfers wurden nun weitere Details zu den Täterbeschreibungen bekannt: Demnach soll es sich bei dem Jugendlichen, der die Rentnerin gewürgt hat, um einen etwa 16-Jährigen mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Er habe helle Turnschuhe sowie an der linken Hand eine auffällige schwarze Uhr mit großen seitlichen Drehknöpfen getragen. Er sei maximal 1,70 Meter groß gewesen.

Der zweite Unbekannte habe ein weißes T-Shirt und schwarze Jeans getragen. Er soll ebenfalls etwa 16 Jahre alt gewesen sein.

Bei dem dritten Jugendlichen sei ein auffälliger Haarschnitt zu sehen gewesen: an der linken Kopfseite seien aus den schwarzen Haaren drei Streifen herausrasiert worden. Sein geschätztes Alter sei wie bei seinen beiden Begleitern gewesen, zudem habe er ein weiß-blaues Oberteil und Turnschuhe getragen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen nochmals darum, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (920172)

