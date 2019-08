Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Nachtrag zum Banküberfall in Augustfehn vom 08.07.2019; Auftrag Nr. 3726984 ++

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine LzO-Filiale in Augustfehn am 08.07.2019 haben ergeben, dass der Täter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem weißen Kleinwagen geflüchtet ist. Dabei dürfte es sich um einen PKW Mitsubishi, Typ Colt, gehandelt haben. Am Fahrzeugheck befanden sich Zulassungskennzeichen aus Bremen (HB). Näheres ist hierzu nicht bekannt. Aller Voraussicht nach handelt es sich dabei jedoch um eine Kennzeichendoublette. Der ca. 30 bis 40 Jahre alte und kräftige Täter war unmittelbar nach der Tat auf einem Klapprad geflüchtet, welches in einem Hinterhof der Mühlenstraße aufgefunden werden konnte. In der Mühlenstraße stieg der Täter dann in das beschriebene Fluchtfahrzeug. Der Täter entfernte sich auf der Südgeorgsfehner Straße in Fahrtrichtung Hollen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede, Tel. 04488/833-115, in Verbindung zu setzen.

