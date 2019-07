Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich drei Lkw stillgelegt: Kommissaranwärter hatte "glückliches Händchen" - Langenfeld

Heiligenhaus - 1907100

Mettmann (ots)

Dass auch Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen ein "glückliches Händchen" haben können, hat sich am Dienstag (16. Juli 2019) sowie am Mittwoch (17. Juli 2019) eindrucksvoll in Langenfeld und Heiligenhaus bewiesen: Ein 24-jähriger Kommissaranwärter, der gerade sein erstes Praktikum im Wachdienst absolviert, zog gleich drei Lkw-Fahrer aus dem Verkehr. Keiner von ihnen konnte die erforderliche Fahrerlaubnis bzw. Genehmigung vorweisen.

Den ersten "Volltreffer" landete der Kommissaranwärter während einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstagmittag, gegen 13:30 Uhr, auf der Schneiderstraße in Langenfeld, als er einen Schwertransporter überprüfte. Nicht nur, dass der auf dem Schwertransporter geladene Bagger nicht ordnungsgemäß gesichert war, sondern auch die Tatsache, dass der Fahrer keine Genehmigung für den Transport vorweisen konnte, führten zu der Maßnahme, dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Sowohl gegen den 42-jährigen Fahrer aus Mönchengladbach als auch auf seinen Auftraggeber wurden Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafanzeigen gefertigt.

Zwei weitere "Volltreffer" landete der Kommissaranwärter nur einen Tag später bei Lkw-Kontrollen auf der Ratinger Straße in Heiligenhaus, wo die Polizei das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht kontrollierte. Hier fiel dem Kommissaranwärter zunächst gegen 12:40 Uhr ein vierachsiger Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 32 Tonnen auf. Bei der Kontrolle des 51-jährigen Fahrers aus Borken stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den 32-Tonner war, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Außerdem erhielt er sowohl eine Ordnungswidrigkeiten- als auch eine Strafanzeige.

Noch während man gemeinsam auf einen Ersatzfahrer für den stillgelegten Lkw wartete, kontrollierte der Kommissaranwärter einen weiteren, diesmal 12 Tonnen schweren, Lkw. Auch dieser Fahrer, ein 50-jähriger Berufskraftfahrer aus Wuppertal, konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Auch hier erhielten sowohl Fahrzeugführer als auch -halter zusätzlich zu einer Ordnungswidrigkeiten- auch eine Strafanzeige. Ebenfalls wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ersatzfahrer musste anreisen um den Lkw fortzubewegen.

