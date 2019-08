Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Mini Cooper beschädigt - 2000 Euro Sachschaden

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 03. August, im Zeitraum zwischen 5 Uhr und 18.20 Uhr wurde ein schwarzer Mini Cooper auf dem Ostenwall unweit der Eylertstraße bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Mini parkte in den dort angelegten Parkbuchten. An der Fahrzeugfront befanden sich Dellen und Lackkratzer. Zudem war das Kennzeichen verbogen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (gc)

