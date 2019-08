Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Handtaschenraube im Hammer Westen

Hamm-Westen (ots)

Ein unbekannter Radfahrer beraubte in kurzer Zeit am Samstag, 3. August, drei Frauen im Hammer Westen. Gegen 16.50 Uhr näherte sich der Unbekannte auf dem Hilkenhohl mit seinem Fahrrad einer 55-jährigen Frau von hinten und entriss ihr eine Einkaufstasche aus der Hand. Der Täter erbeutete dabei Lebensmittel. Gegen 17.20 Uhr fuhr der Tatverdächtige einer 73-jährigen Dame auf der Lange Straße in der Nähe des Bonifatiuswegs entgegen und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen. Dies gelang nicht, da die Geschädigte die Handtasche festhielt. Er flüchtete weiter stadteinwärts. Kurz danach fuhr der Räuber auf dem südlichen Gehweg der Lange Straße einer anderen 73-jährigen Frau entgegen und entriss ihr eine Handtasche und eine Strickjacke, die sie um den linken Arm trug. Der Täter flüchtete danach mit erbeutetem Bargeld und Strickjacke in Richtung Brukterer Weg. Der Räuber wird in allen drei Fällen gleich beschrieben. Er ist ungefähr 18 bis 20 Jahre alt. Der Täter hat kurze, rötliche Haare und eine normale Statur. Er trug ein weißes T-Shirt und fuhr mit einem schwarzen Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

