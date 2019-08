Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Roller-Diebe gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einem Roller- Diebstahl am Freitag, 2. August 2019 an der Karl-Osterbrauck-Straße sucht die Polizei zwei Jugendliche. Gegen 11.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie die Tatverdächtigen einen Roller aufbrachen und ihn wegschoben. Der Zeuge nahm daraufhin die Verfolgung auf, woraufhin die Diebe den Roller zurückließen und weiter in Richtung Erich-Krämer-Straße flüchteten. Die Tatverdächtigen sind zirka 15 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Einer der Tatverdächtigen war schlank, trug einen roten Kapuzenpullover und eine Jeans. Der Zweite hat eine kräftige Statur und Haare, die zu einen Dutt gebunden waren. Er trug ein schwarzes Tank-Top und eine graue Jogginghose. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

