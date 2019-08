Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Kisok ++

Oldenburg (ots)

Zu einem sog. Blitzeinbruch in einen Kioskbetrieb kam es im Zeitraum vom 05.08.19, 21:00 Uhr bis 06.08.19, 02:00 Uhr in Westerstede, Lange Straße. Bislang unbekannte Täter hatten einen Gullideckel aus der Fahrbahn entnommen und hiermit die Glasscheibe der Eingangstür zerstört. Hierdurch stieg(en) der/ die Täter in das Geschäft ein. Entwendet wurden Tabakartikel. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ein Zeitungszusteller bemerkte die Beschädigungen an der Tür und den Gullideckel in den Geschäftsräumen. Er informierte die Polizei. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede zu melden (04488/ 833-115).

