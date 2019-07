Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierter Mofa-Fahrer in Schlich angehalten und kontrolliert

Langerwehe (ots)

Am 13.07.2019 um 01:15 Uhr befuhr ein 24 jähriger Fahrzeugführer aus Düren mit seinem Mofa vom Schützenplatz in Schlich über die Schmiedestraße in Richtung Am Rotbach, wo er von den Beamten angehalten wurde. Da seine Atemluft stark nach Alkohol roch wurde er zwecks Blutentnahme der Polizeiwache in Düren zugeführt.

